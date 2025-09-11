Nuovo piano spiaggia, ora è pienamente efficace. Demolizioni e ricostruzioni

Il nuovo Piano dell’arenile di Rimini è entrato ufficialmente in vigore ed è pienamente efficace. Lo strumento di pianificazione approvato a inizio agosto dal Consiglio Comunale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), chiudendo il suo percorso burocratico.

L’approvazione del Piano ha anche effetto di apposizione di vincolo espropriativo sulla porzione privata dell’ex Colonia Enel, dunque anch’esso esecutivo, dando così modo all’Amministrazione di avanzare con la progettazione dell’intervento di demolizione dell’immobile, oggi in stato di abbandono, per poi proseguire con la riqualificazione dello spazio urbano, che diventerà una piazza pubblica con funzioni per cittadini e visitatori.

Il Piano dell’arenile sarà attuato attraverso interventi di nuova costruzione a seguito di demolizione delle strutture esistenti, con differenti modalità per gli stabilimenti in aree in concessione: intervento singolo, intervento micro-aggregato (2/3 concessioni), intervento macro-aggregato (250 m di fronte, circa 8 concessioni). L'obiettivo è di stimolare le micro e macro aggregazioni, attribuendo premialità in termini di nuove funzioni, come vasche d’acqua, strutture per lo sport e il benessere, chiringuito (nel caso in cui la concessione ricomprenda un pubblico esercizio). Per le macro aggregazioni si offre la possibilità di inserire anche piscine fino a 300 mq, coperture a terrazza per i pubblici esercizi e attrezzature sportive come campi da basket o padel.

Previsto poi l'aumento delle spiagge libere (obiettivo +37%) che potranno essere attrezzate sia con manufatti, destinati a servizi minimi gratuiti (come servizi igienici e docce), sia con campi da gioco direttamente su sabbia, anche a seconda della zona in cui ricadono. Viene introdotto anche il varco, una porzione di arenile in corrispondenza delle piazze del parco del mare da non assegnare in concessione e utilizzata per realizzare percorsi pedonali attrezzati pubblici. Per favorire la gestione di questi spazi, il piano introduce premialità in termini di funzioni (terrazze e chiringuitos) per quelle micro-aggregazioni “speciali” che includano la realizzazione delle attrezzature e la manutenzione del varco/spiaggia libera.

Il Piano include anche aree di “Parco attrezzato” la cui trasformazione è affidata all’intervento pubblico. Oltre alla ex Colonia Enel, sono inclusi il cosiddetto “Triangolone” a Marina Centro, il parco del Mare di San Giuliano, l’area di piazzale Marvelli, dov’è in corso la realizzazione del parcheggio interrato, che sarà completato con la riqualificazione dell’area sovrastante.

Il piano dell’arenile è consultabile sul sito internet del Comune di Rimini, al link