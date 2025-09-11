Attraversa in bici e viene investito da un'auto, anziano trasportato al Bufalini

Un anziano di 85 anni, in sella alla sua bici, è stato centrato da una Jeep Avenger con a bordo una coppia. Teatro del grave incidente, avvenuto intorno alle 14.30, via Marconi a Viserba monte. Non è chiaro se l'anziano, appena uscito dal parcheggio della farmacia, stesse attraversando al passaggio ciclopedonale o poco più avanti. La donna alla guida della Jeep, una 50enne, non è riuscita ad evitare l'impatto e l'85enne ha urtato violentemente contro il parabrezza per poi essere sbalzato sull'asfalto. Tempestivi i soccorsi da parte del 118, con i sanitari che dopo aver stabilizzato il ferito, vista la gravità della situazione e l'età avanzata dell'uomo, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Ravenna, atterrato nel vicino campo da calcio.

Il ciclista, che ha riportato traumi multipli, era cosciente al momento del trasferimento all'ospedale Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia Locale di Rimini, che ha svolto i rilievi di rito. La strada è stata chiusa al traffico per più di un'ora.