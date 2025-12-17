L'epifania a Rimini si celebra "In viaggio con i Re Magi"

Rimini si prepara ad accogliere, il 6 gennaio 2026, la terza edizione di “In viaggio con i Re Magi”, l'evento cittadino promosso dal Comune, dalla Diocesi di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa in collaborazione con numerose realtà culturali, associative e istituzionali del territorio, che prevede un corteo che attraverserà i luoghi più iconici del centro storico — Corso d’Augusto, Piazza Cavour e via IV Novembre — per giungere infine al Duomo, dove l’incontro con la Sacra Famiglia costituirà il culmine narrativo ed emotivo del viaggio. Lo scorso anno sono state oltre 20.000 le persone che hanno assistito a questo vero e proprio rito contemporaneo che intreccia tradizione, memoria e partecipazione, dando voce a una città che sceglie di testimoniare come la pace sia il passo più desiderato da tutti. L’evento prenderà il via nella suggestiva Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio, dove l’arrivo via mare dei Magi segnerà l’inizio di un percorso simbolico che riecheggia il loro antico cammino: dalle periferie dell’impero verso l’urbe romana, fino a spingersi oltre le mura, nella quiete della campagna in cui, secondo la tradizione, scoprirono con meraviglia il Re dei Re.



