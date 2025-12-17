15enne parla di abusi allo psicologo della scuola. Padre indagato per violenza

Un 40enne, straniero, è indagato dalla procura di Rimini per violenza sessuale nei confronti della figlia minore: dai racconti della 15enne allo sportello psicologico della sua scuola sarebbero infatti emersi diversi episodi di abusi. La scuola ha attivato il servizio competente dell'Ausl Romagna che a sua volta ha informato la Questura con la conseguente apertura dell'inchiesta.

L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Ditroia, si dice estraneo ai fatti e anche quando ieri la ragazzina è stata riascoltata in audizione protetta in incidente probatorio dal gip del Tribunale di Rimini, ha continuato a respingere ogni addebito imputando la denuncia della figlia alla gelosia per il fratellino appena nato. La 15enne affiancata da una psicoterapeuta ha invece confermato nel dettaglio diversi episodi.