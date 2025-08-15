  
un 43enne albanese

Miramare, cede stupefacenti sul lungomare a tre clienti: arrestato

di Redazione   
Ven 15 Ago 2025 09:43 ~ ultimo agg. 16 Ago 02:01
Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Rimini, hanno arrestato in flagranza un 43enne di origine albanese, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’attività antidroga condotta con la collaborazione della Stazione di Rimini Miramare.

L’uomo, temporaneamente alloggiato presso una struttura ricettiva di Miramare, è stato sorpreso sul lungomare mentre cedeva dosi di stupefacente a tre clienti. I militari, dopo aver assistito alla compravendita, sono intervenuti bloccando i quattro e recuperando tre dosi si sostanza risultata poi essere cocaina, che veniva posta sotto sequestro.

Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, mentre il pusher è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo in data odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Rimini.

