sul posto carabinieri e 118

In zona Alba a Riccione zuffa in mezzo ai passanti per un presunto furto

Gio 14 Ago 2025 16:54 ~ ultimo agg. 15 Ago 02:16
Serata agitata quella di mercoledì in zona Alba a Riccione, dove c'è stata una zuffa  tra due giovani, per il presunto furto di un cellulare. In mezzo ai turisti, che stavano passeggiando su via Verdi, all'incrocio con via Tasso, i due si sono accapigliati, prendendosi a calci e pugni. Il parapiglia è scoppiato perché uno era convinto che l'altro gli volesse rubare il telefono. Indifferenti al via vai delle persone hanno cominciato a spintonarsi, colpendosi più volte violentemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno medicato entrambi. Al momento non sono state presentate denunce.

 

Un episodio che preoccupa il gruppo di Azione Riccione:

"Sicurezza in zona Alba: basta spot, servono interventi concreti e continui. Da anni, la zona Nord di Riccione vive gravi problemi di degrado e criminalità. Come movimento politico di opposizione, abbiamo più volte denunciato questa situazione, chiedendo anche la convocazione di un Consiglio Comunale aperto dedicato al tema sicurezza. Una proposta respinta più volte. Peccato che il comitato di zona abbia ripetutamente segnalato criticità che l’amministrazione non affronta in modo strutturale. La Giunta Angelini si è limitata a interventi estemporanei. L’ultimo esempio? Appena dieci giorni fa: qualche vigile e un cane antidroga, senza risultati concreti. Il nostro è un nuovo, forte richiamo: i problemi non vanno nascosti ma risolti. La sicurezza è un tema fondamentale, non va minimizzato. Si agisca con continuità, ascoltando i cittadini e non solo i consulenti elettorali".

