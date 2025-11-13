  
Ricatto a luci rosse

Minaccia di rendere noto il video intimo di un 25enne, a processo per estorsione

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Gio 13 Nov 2025 17:10 ~ ultimo agg. 18:24
Un riminese di 25 anni e un milanese di 26 sono finiti in una trappola a luci rosse, costretti a pagare circa 3mila euro a testa per evitare di veder pubblicato sul web il rispettivo video che li ritrae in atti di autoerotismo. L'indagine dei carabinieri risale al marzo 2023, dopo la denuncia del riminese, stanco di essere ricattato da colui che oggi è imputato in un processo per estorsione aggravata in concorso con altri rimasti ignoti, che si svolge con rito abbreviato davanti al gup di Rimini.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, i due giovani vengono attirati con dei messaggi trappola in un canale Telegram a luci rosse, dove si scambiano messaggi piccanti con una ragazza avvenente e provocante. E' lei a inviare per prima un suo video intimo, chiedendo poi ai due ventenni di fare altrettanto. Entrambi cadono nel tranello e, avviata la fotocamere del proprio smartphone, si filmano mentre compiono atti di autoerotismo. Non sanno che dall'altra parte qualcuno è pronto a registrare la loro performance per poi ricattarli di diffonderla sul web. E' a quel punto che iniziano le continue e pressanti richieste di denaro: prima 100, poi 500, 900 e infine 1.500 euro che le vittime sono costrette a pagare attraverso bonifici o ricariche dirette a carte prepagate intestate a persone sempre diverse. 

All'ennesima richiesta di denaro, il riminese dice basta e si rivolge ai carabinieri. Le successive indagini individueranno come presunto responsabile un 30enne ivoriano residente nel Milanese. Nella sua abitazione, infatti, verranno sequestrate anche una quindicina di prepagate appartenenti ad altri soggetti. Nei confronti dell'imputato, difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio del foro di Rimini, il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione. Il prossimo 21 febbraio, parola alla difesa e sentenza del giudice.

