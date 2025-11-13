alle 21.10 sul canale 18
Tra motori e Fellini. A IcaroTeche Talk l'epopea della Mille Miglia a Rimini
In foto: da "L a corsa più bella del mondo" (Panozzo Editore)
di Redazione
1 min
Gio 13 Nov 2025 17:49 ~ ultimo agg. 14:58
Nel giugno 2026 la Mille Miglia tornerà a fare tappa a Rimini. Alla Mille Miglia storica della prima metà del '900, la corsa che è entrata anche nell'immaginario felliniano, Panozzo Editore ha dedicato due libri: "𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨. 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐠𝐧𝐚" e "𝐀𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚". L'autore 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐨𝐳𝐳𝐨 è ospite questa sera, giovedì 13 novembre, alle 21.10 su IcaroTV della trasmissione 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐥𝐤. A seguire, il come eravamo di IcaroTeche Rewind con spezzoni delle trasmissioni locali storiche e la carrellata a tema di IcaroTeche Tag.
Tommaso Panozzo in studio
