Marcello: importanti risorse

Marecchiese. Entro fine anno il completamento del ripristino da un milione

In foto: la Marecchiese (Google Maps)
la Marecchiese (Google Maps)
Gio 13 Nov 2025 16:40 ~ ultimo agg. 17:40
Le risorse erogate dal Governo Meloni per la manutenzione, e anche per gli interventi resisi necessari dopo l'alluvione del maggio 2023, per la viabilità di Rimini che ammontano a oltre 65 milioni "rappresentano l'ennesima conferma di attenzione al territorio. Per questo ringraziamo ancora una volta l'Esecutivo ed ANAS, per l'impegno che ha profuso, sta profondendo e profonderà nei lavori in programma". Lo dicono il deputato di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale e coordinatore provinciale FDI di Rimini Nicola Marcello a latere del tavolo di lavoro tenutosi presso il Mit tra il Sottosegretario di Stato Antonio Iannone, il Capogruppo FDI alla Camera Galeazzo Bignami, il Capogruppo FDI in Emilia-Romagna Marta Evangelisti e ANAS.

In provincia di Rimini, lungo la S.S. 258 'Marecchia', sono attualmente in corso i lavori finalizzati al ripristino funzionale e all’adeguamento della segnaletica verticale tra il km 38+820 ed il km 86+600 per un importo complessivo del finanziamento pari a un milione. L'ultimazione del cantiere è prevista entro il 2025.

"A questo intervento - proseguono Buonguerrieri e Marcello - vanno aggiunti i lavori conseguenti all'alluvione del maggio 2023, di cui Anas è soggetto attuatore per conto del Commissario di Governo, ubicati sulle strade comunali di Sant’Agata Feltria. Due dei suddetti interventi, per un importo complessivo del finanziamento pari a 10,20 Ml€, sono stati consegnati con ultimazione programmata, salvo imprevisti, entro l’estate del 2026. Un intervento successivo, per un importo complessivo del finanziamento pari a 9,35 Ml€, risulta in progettazione con consegna programmata nel corso dell’anno 2026, mentre altri otto interventi, finanziati per un importo complessivo di 11,14 ML€, sono in fase di progettazione. Di questi risorse, 3,70 Ml€ sono stati destinati al risanamento del corpo stradale e pavimentazioni, 2,30 Ml€ al risanamento di opere d’arte, 1,84 Ml€ a barriere di sicurezza e 3,30 Ml€ ad opere complementari".

"Ad oggi - concludono Buonguerrieri e Marcello - sono in corso le attività propedeutiche ai lavori principali come la bonifica da ordigni bellici e la risoluzione delle interferenze ed è stato completato il monitoraggio ambientale ante operam. A seguito dell’aggiudicazione della gara per Appalto Integrato, è stato redatto il progetto esecutivo da parte dalla Società affidataria ed è in corso la verifica degli elaborati ai fini dell’approvazione e del successivo avvio dei lavori. L'avvio dei lavori avverrà già dai primi mesi del 2026".

