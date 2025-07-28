Meteo avverso, rinviato il Gran Galà degli studenti a Bellaria Igea Marina

A causa delle avverse previsioni meteo, il Gran Galà degli Studenti di Bellaria Igea Marina inizialmente previsto per questa sera è stato rinviato a domani, martedì 29 luglio: appuntamento alle 21 in piazzale Santa Margherita, di fianco al Centro Culturale Vittorio Belli.

Il Galà degli Studenti nasce dalla volontà dell’Amministrazione, dall’impegno degli uffici comunali e dal sostegno di diversi partner che hanno contribuito alla messa a disposizione dei vari premi: RomagnaBanca Credito Cooperativo, Costa Parchi, Accademia InArte, Centro Culturale Vittorio Belli, Accademia Panziniana, Fondazione Verdeblu, Locanda delle Dune e Approdi srl. Sono 36 i ragazzi di Bellaria Igea Marina che verranno premiati per aver ottenuto il massimo dei voti a termine del ciclo di studi, ossia 10/10 all’esame di ‘terza media’, oppure 100 o 100 e lode al congedo dalle superiori; sette singoli e una classe coloro invece che saranno gratificati per azioni di carattere civico.