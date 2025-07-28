  
Indietro
menu
menu

per 36 ragazzi

Meteo avverso, rinviato il Gran Galà degli studenti a Bellaria Igea Marina

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 28 Lug 2025 10:53 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A causa delle avverse previsioni meteo, il Gran Galà degli Studenti di Bellaria Igea Marina inizialmente previsto per questa sera è stato rinviato a domani, martedì 29 luglio: appuntamento alle 21 in piazzale Santa Margherita, di fianco al Centro Culturale Vittorio Belli.

Il Galà degli Studenti nasce dalla volontà dell’Amministrazione, dall’impegno degli uffici comunali e dal sostegno di diversi partner che hanno contribuito alla messa a disposizione dei vari premi: RomagnaBanca Credito Cooperativo, Costa Parchi, Accademia InArte, Centro Culturale Vittorio Belli, Accademia Panziniana, Fondazione Verdeblu, Locanda delle Dune e Approdi srl. Sono 36 i ragazzi di Bellaria Igea Marina che verranno premiati per aver ottenuto il massimo dei voti a termine del ciclo di studi, ossia 10/10 all’esame di ‘terza media’, oppure 100 o 100 e lode al congedo dalle superiori; sette singoli e una classe coloro invece che saranno gratificati per azioni di carattere civico.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO