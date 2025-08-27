Messaggi da sedicenti CAF, i tentativi di truffa continuano
Già da alcune settimane i principali sindacati e gestori di CAF avevano invitato a fare attenzione, ma la truffa degli SMS continua. Da più parti arrivano ancora segnalazioni in merito a messaggi a nome di Centri di Assistenza Fiscale che invitano a richiamare urgentemente un numero telefonico.
Spesso si tratta di uno stratagemma per indurre a chiamate a pagamento. Se richiamato il numero non risponde ma scarica credito telefonico tramite numeri che consumano credito telefonico a costi elevati in pochissimo tempo. Oppure si tratta di tentativi di sottrarre dati o scaricare elementi dannosi per i dispositivi
I consigli sono ovviamente di non richiamare il numero indicato nell’SMS; non fornire dati personali, fiscali o bancari via telefono o SMS.