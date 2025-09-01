  
Martedì i funerali dell'imprenditore riminese Vittorio Chiari

In foto: Vittorio Chiari
Vittorio Chiari
di Redazione   
Lun 1 Set 2025 18:03 ~ ultimo agg. 19:33
Tempo di lettura 1 min
Ascolta l'audio

Saranno celebrati martedì 2 Settembre alle 15:00 nella Chiesa della Riconciliazione, in via della Fiera a Rimini, i funerali di Vittorio Chiari. Titolare di negozi di elettrodomestici ed elettronica frequentati da generazioni di riminesi, dal primo negozio nella sua Novafeltria ai grandi store Expert a Rimini, si è spento venerdì scorso a 91 anni. Dopo il funerale, ci sarà il trasporto al cimitero di Secchiano.

