Martedì i funerali dell'imprenditore riminese Vittorio Chiari

Saranno celebrati martedì 2 Settembre alle 15:00 nella Chiesa della Riconciliazione, in via della Fiera a Rimini, i funerali di Vittorio Chiari. Titolare di negozi di elettrodomestici ed elettronica frequentati da generazioni di riminesi, dal primo negozio nella sua Novafeltria ai grandi store Expert a Rimini, si è spento venerdì scorso a 91 anni. Dopo il funerale, ci sarà il trasporto al cimitero di Secchiano.