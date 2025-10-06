  
Problemi sulle spiagge

Mareggiate. Legacoop: 10 milioni di danni per le imprese

In foto: l'acqua sulle banchine a seguito della mareggiata
l'acqua sulle banchine a seguito della mareggiata
di Redazione   
Lun 6 Ott 2025 12:47 ~ ultimo agg. 12:53
Arriva una prima stima dei danni a seguito delle mareggiate di domenica. Legacoop Romagna stima in circa dieci milioni di euro l’impatto sulle imprese associate che operano sugli arenili. 

I danni più gravi sono stati registrati tra stabilimenti balneari lungo tutta la riviera, ma la conta precisa è ancora in corso. Il mare è arrivato fin dentro le strutture, e in diversi punti anche dentro agli abitati. Le cooperative della pesca sono invece riuscite a mettere in sicurezza le imbarcazioni, evitando così le ingiurie del clima. Secondo Legacoop le conseguenze della mareggiata si ripercuoteranno anche sulla prossima stagione turistica visto che episodi di maltempo così intenso compromettono la possibilità di prolungare le attività in spiaggia. L'associazione, chiedendo un incontro urgente con la Regione, evidenzia la necessità di valutare anche le tempistiche per la realizzazione della duna invernale di protezione, che viene eretta tradizionalmente a metà ottobre. 

"È necessario – dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchifare il punto sugli interventi e sulle politiche di difesa della costa. Il tema dell’erosione è fondamentale: occorre riprendere con decisione il confronto, aggiornare gli studi e individuare le soluzioni più efficaci, per garantire finanziamenti adeguati per la protezione della costa e la salvaguardia delle attività economiche e turistiche della Riviera". 

"Il violento episodio meteorologico e la mareggiata che hanno colpito la costa romagnola nella giornata di ieri – dicono i responsabili del settore balneare di Legacoop Romagna, Stefano Patrizi e Giorgia Gianni rappresentano un fenomeno climatico anomalo per dimensioni e periodo di manifestazione: normalmente, mareggiate di questa portata si verificavano più avanti nell’autunno o in inverno, mentre oggi ci troviamo a fare i conti con un clima sempre più imprevedibile ed estremo, che impatta sempre di più anche sull’erosione della spiaggia, gestione delle attività balneari, sugli abitati costieri, sulle zone naturali e sulla tenuta delle coste".

