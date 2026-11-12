Arrestato per una pianta di marijuana sul balcone, ma il giudice lo assolve

Un forte odore avvertito nel quartiere e una pianta di marijuana ben visibile su un balcone in una zona centrale di Rimini: è dalle segnalazioni dei residenti che lo scorso primo ottobre la polizia Locale aveva fatto scattare l'operazione. Gli agenti in borghese del Nucleo Falchi avevano avviato gli accertamenti sul posto, confermando la presenza della coltivazione domestica. Per accedere all'appartamento, senza insospettire il proprietario, gli operatori si erano fintamente presentati alla porta come corrieri per la consegna di un pacco. Una volta all'interno, si sono qualificati e hanno avviato la perquisizione dell'immobile.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti 43,10 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, 4,75 grammi di hashish e cellophane per l'imballaggio. Sequestrata anche la pianta sul balcone, in piena fioritura, alta 140 centimetri e dal peso di tre chili e mezzo. L'uomo, un 63enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, era stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari in attesa del processo. Che si è tenuto questa mattina in abbreviato. L'imputato, difeso dall'avvocato Luca Campana, è stato assolto per insufficienza di prove. Il 63enne, infatti, ha sempre sostenuto che la marijuana servisse a scopo terapeutico, mentre il suo legale ha rimarcato la mancanza di prove a supporto della tesi della detenzione ai fini di spaccio.