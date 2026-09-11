Marcello (FdI): a Rimini un corso di laurea in Medicina e chirurgia in inglese

Attivare a Rimini di un corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua inglese, già a partire dall’anno accademico 2027/2028, come articolazione di quello già avviato al Campus di Forlì. A chiederlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello che invita la Regione ad attivarsi in accordo con l'Università di Bologna e l’Asul della Romagna. “Negli ultimi anni - ha ricordato il consigliere - l’offerta formativa universitaria in ambito medico si è estesa, affiancando agli atenei storici di Bologna, Parma, Modena e Ferrara nuove sedi sul territorio. Il neonato corso di Forlì è già cresciuto fino a 200 immatricolazioni annue, a fronte di una domanda quasi doppia rispetto ai posti disponibili, mettendo alla prova la capienza, sia sul piano degli alloggi sia su quello degli spazi didattici. Rimini resta l’unica provincia della Emilia-Romagna priva di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia. L’attivazione permetterebbe di ampliare l’offerta a fronte di una domanda largamente eccedente, di distribuire in modo più equilibrato lo sviluppo formativo tra le sedi universitarie romagnole”.

“La questione dell’assenza di un percorso di laurea in Medicina e Chirurgia a Rimini non è nuova: l’avevo già sollevata nel 2019 - ha ricordato Marcello -. Il territorio riminese ne è rimasto escluso, pur continuando a registrare, anche più di altri, un elevato fabbisogno di personale medico, come confermano i dati regionali sugli incarichi vacanti nell’assistenza primaria e nella formazione specialistica nei vari reparti dell’ospedale Infermi”.