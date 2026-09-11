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Punto del consigliere Zamagni

Interventi per 867.000 € sugli istituti scolastici provinciali. Studenti in calo

In foto: l'Istituto Marco Polo
l'Istituto Marco Polo
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Redazione
   
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Il consigliere con delega alla Programmazione e gestione dell’edilizia scolastica, Giuliano Zamagni fa il punto sugli interventi più significativi eseguiti, o in fase di conclusione, nelle scuole di competenza provinciale nel periodo estivo. Premette Zamagni: "Quest’anno, complice il progressivo riallineamento tra il numero delle iscrizioni scolastiche e il processo d'inerzia demografica, non si è reso necessario fare spostamenti di classi fra istituti come negli anni passati, consentendo così alla Provincia di concentrarsi su una serie puntuale di interventi".

Il valore complessivo degli interventi è di oltre 867 mila euro. I principali riguardano il restauro e risanamento conservativo delle facciate 1-2-3-4 dell’I.T.T. M. Polo di Rimini per 400 mila euro, la manutenzione straordinaria della copertura dell’I.P.S.S.E.O.A. “S.P. Malatesta” di Rimini per 54 mila euro, la sistemazione della nuova area esterna della Succursale del “L.B. Alberti” di Rimini    per 37 mila euro, l’installazione di un nuovo ascensore al liceo “Einstein” di Rimini per 63 mila euro, l’adeguamento elettrico della cabina esistente MT/BT e alimentazione della nuova palestra dell’I.S.I.S.S. “T. Guerra” di Novafeltria per 179 mila euro, il ripristini e le tinteggiature all’I.S.I.S.S. “Gobetti/De Gasperi” di Morciano e al liceo linguistico “G. Masina” di Rimini per 41 mila euro, il rifacimento parziale della rete fognaria dell’I.T.E. “Valturio” di Rimini per 2.265 euro, e il ripristino della pavimentazione esterna del “Belluzzi” e del “Valturio” di Rimini per 40 mila euro.

"Si tratta di lavori che, insieme a quanto è stato possibile fare sul fronte della sicurezza sismica grazie al PNRR, incidono sulla vita quotidiana di chi la scuola la frequenta. Manutenzione e programmazione restano il metodo con cui la Provincia di Rimini si prende cura dei suoi edifici scolastici, e su questa strada intendiamo continuare”, commenta Zamagni.

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