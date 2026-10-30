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Manutenzione strade: la Provincia vota ingresso in Anthea. Operazione da 2,4 mln

In foto: la Marecchiese
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Redazione
   
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Il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (contraria la minoranza) l’ingresso dell’Ente nel capitale sociale di Anthea, con l'obiettivo di affidare alla società la manutenzione ordinaria dei 470 km di strade provinciali. Un'operazione da 2,4 milioni all'anno. Anthea già si occupa delle strade di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e Morciano di Romagna. L’ingresso nella società è subordinato al parere favorevole della Corte dei Conti. Solo dopo questo l'ente potrà procedere all’acquisto della quota e all’affidamento del servizio per la durata inizialmente prevista di cinque anni.

Il Consiglio provinciale ha approvato anche (sempre a maggioranza, contraria l’opposizione) la variazione n. 12/2026 al Bilancio di previsione 2026-2028. Tra le voci c'è l’integrazione di risorse, pari a circa 100 mila euro, per la chiusura contabile dell’intervento di nuova costruzione della succursale dell’istituto superiore di secondo grado I.P.S.I.A. “L.B. Alberti” di Rimini, resasi necessaria per l’impossibilità di utilizzare le economie di gara in fase di rendicontazione, come previsto inizialmente dal sistema informatico del Ministero. 

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