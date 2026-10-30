In un carro-frigo trasporta due macchine dirette in Albania. Fermato in A14

Invece di trasportare cibo refrigerato aveva caricato in un rimorchio un SUV e una station wagon diretti ad un acquirente in Albania. L'uomo, un 26enne straniero, è stato fermato dalla polizia autostradale di Forlì all'altezza del casello A14 di Cattolica. Ad insospettire gli agenti l'insolita composizione del mezzo: l’autocarro era infatti adibito a trasporto isotermico di cibo refrigerato, ma trainava un rimorchio che nulla aveva a che vedere con la motrice. L'ispezione ha fatto emergere così il trasporto abusivo dei due veicoli. Il 26enne non era infatti in possesso di licenze e abilitazioni previste e, per di più, stava anche guidando senza avere la giusta categoria di patente e senza aver inserito nel cronotachigrafo (una scatola nera che registra i tempi di guida e riposo dell'autista) la propria certificazione professionale. Per lui sono scattate sanzioni per oltre 10mila euro e il ritiro della patente.