Otto furti e una rapina a mano armata. Arrestato a Rimini dai carabinieri

Il presunto autore di otto furti e una rapina a mano armata è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto dopo l'ultimo colpo. Si tratta di un 30enne di origini tunisine, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, dopo aver rubato della merce da un negozio di viale Vespucci, si è dato alla fuga nelle vie limitrofe ma è stato intercettato dai carabinieri e bloccato, nonostante abbia opposto resistenza al controllo. Addosso aveva un coltello a serramanico con una lama di cinque centimetri. I successivi approfondimenti hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 30enne, per i quali è stato denunciato in stato di libertà. Nello specifico, lo scorso 21 ottobre avrebbe minacciato con un coltello un passante per farsi consegnare lo smartphone. Inoltre, le verifiche hanno ricondotto all’uomo otto furti di merce ai danni di due note attività commerciali situate tra viale Vespucci e via Tripoli, commessi tra la fine di settembre e metà ottobre.