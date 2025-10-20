  
A Riccione e Rimini

Manutenzione a illuminazione e asfalti. Chiusure temporanee per tratti dell'A14

In foto: la galleria di Scacciano (Google Maps)
la galleria di Scacciano (Google Maps)
di Redazione   
Lun 20 Ott 2025 10:26 ~ ultimo agg. 11:49
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria "Scacciano", dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.  La stazione di Riccione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna. 

Per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria "Covignano", dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita.

www.autostrade.it

