Maltempo in Romagna, soltanto sfiorato il riminese. Albero cade in via Tripoli

Il forte vento del primo pomeriggio ha causato diversi danni in Romagna: oltre 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Colpite soprattutto le province di Ravenna e Forlì-Cesena, chiuso per un’ora l’aeroporto di Forlì e molte le alberature cadute a causa delle forti raffiche di vento che hanno superato i 70 chilometri orari.

Un evento meteo che ha interessato, con intensità minore, anche il riminese. A due passi dall'incrocio tra Viale Tripoli e Viale Roma è caduto un albero. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di rimozione, ma non si registrano nel territorio altre criticità legate al maltempo.