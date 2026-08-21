SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
Maltempo in Romagna, soltanto sfiorato il riminese. Albero cade in via Tripoli
In foto: l'albero caduto
di Redazione
1 min
Il forte vento del primo pomeriggio ha causato diversi danni in Romagna: oltre 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Colpite soprattutto le province di Ravenna e Forlì-Cesena, chiuso per un’ora l’aeroporto di Forlì e molte le alberature cadute a causa delle forti raffiche di vento che hanno superato i 70 chilometri orari.
Un evento meteo che ha interessato, con intensità minore, anche il riminese. A due passi dall'incrocio tra Viale Tripoli e Viale Roma è caduto un albero. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di rimozione, ma non si registrano nel territorio altre criticità legate al maltempo.
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