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Preparava un altro party senza licenze. Nuove restrizioni per locale al Marano

In foto: il Mojito Beach al Marano
il Mojito Beach al Marano
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Redazione
   
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Dopo la chiusura per sette giorni nella settimana di Ferragosto arrivano nuove restrizioni per il Mojito Beach, in zona Marano a Riccione. La sindaca Daniela Angelini nella mattinata di venerdì ha firmato un’ordinanza che limita l’orario di somministrazione di alimenti e bevande nel locale, che da oggi e fino al 30 agosto potrà rimanere aperto esclusivamente dalle 7:30 alle ore 23:00.


Nei controlli che avevano portato alla chiusura temporanea gli agenti della Polizia locale e della Questura di Rimini avevano accertato la reiterazione di attività di pubblico spettacolo non autorizzato, in particolare durante il “White party” dello scorso 25 luglio, svoltasi alla presenza di oltre un migliaio di persone intente a ballare e con ingressi regolati a pagamento, in assenza delle prescritte licenze.


A determinare l’adozione contingibile e urgente del nuovo provvedimento sono stati in via prevalente gli esposti pervenuti dal Silb nazionale, l’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, uniti alle continue segnalazioni dei residenti per il disturbo alla quiete pubblica. Il sindacato ha infatti evidenziato l’imminente organizzazione, pubblicizzata sui canali social per la serata di oggi, 21 agosto, di un nuovo “White party”. L’appuntamento avrebbe riproposto le medesime condizioni già sanzionate in precedenza, in assenza dei necessari titoli abilitativi in materia di agibilità, impatto acustico, prevenzione incendi e sicurezza.

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