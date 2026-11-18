La vicenda risale a una notte d'estate di quattro anni fa. Un gruppo di quattro ragazzi riminesi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni al momento dei fatti, aveva trascorso la serata all'interno dei locali di Marina Centro prima di spostarsi verso la battigia. Giunti sull'arenile, i giovani sono stati intercettati dal personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza notturna, identificabile dalle tipiche pettorine arancioni. Gli operatori hanno invitato i ragazzi ad allontanarsi dall'area, ricordando loro che l'accesso alla spiaggia è precluso durante le ore notturne. Da questo primo contatto è scaturito un diverbio che, in breve tempo, è degenerato in una vera e propria colluttazione fisica.

Tre dei quattro giovani coinvolti hanno successivamente sporto denuncia contro il vigilante 52enne, riferendo agli inquirenti di essere stati colpiti ripetutamente con un bastone e con un casco da motociclista. A seguito dello scontro, i tre ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso di Rimini, dove i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico, una contusione lombare e lesioni contusive multiple su varie parti del corpo, tutte giudicate fortunatamente guaribili nel giro di pochi giorni.

Nel corso delle udienze dibattimentali, l'imputato ha costantemente respinto ogni addebito. L'uomo si è difeso affermando di non aver provocato l'aggressione, ma di essere stato affrontato e colpito per primo dai ragazzi, sostenendo pertanto di aver agito soltanto per difendere la propria incolumità fisica. Il giudice del Tribunale di Rimini ha tuttavia ritenuto comprovata la responsabilità penale del 52enne, pronunciando la sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice ha inoltre stabilito che la quantificazione precisa del risarcimento complessivo dei danni nei confronti dei tre ragazzi, costituitisi parte civile attraverso l'avvocato Alessandro Pierotti, avverrà in sede civile. Contestualmente, ha disposto a carico del condannato il versamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 500 euro in favore di ciascuna parte civile, unitamente al pagamento integrale delle spese processuali.