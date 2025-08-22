Maltempo: decine di interventi dei Vigili del Fuoco. Sabato nuova perturbazione

Da giovedì sera 62 interventi sono stati svolti dai Vigili del fuoco di Rimini per forte vento e pioggia. Due i più rilevanti sul lungomare, in zona centro città: rimosso un albero caduto su un’abitazione (19 persone evacuate per precauzione) e uno davanti al Caffè Pascucci di marina centro. Le squadre sono ancora al lavoro per alcune decine di richieste in coda. I Vigli del Fuoco riminesi sono supportati dai colleghi di Bologna, Forlì Cesena e Ravenna e dalla Protezione Civile.

Il meteo è in miglioramento ma il fine settimana prosegue nel segno dell'instabilità. Per sabato la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta gialla, il livello più basso, per temporali. Per la giornata di sabato 23 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica e pianura centro-orientale.

Le previsioni di Arpae.