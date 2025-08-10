Al bagno 91
Malore fatale mentre nuota. 76enne perde la vita a Riccione
di Redazione
1 min
Dom 10 Ago 2025 20:37 ~ ultimo agg. 11 Ago 13:25
Malore fatale in acqua a Riccione. Una donna di 76 anni ha perso la vita in serata all'altezza del Bagno 91 dove, intorno alle 19.30, era andata a fare una nuotata in mare. Mentre era in acqua si è sentita male ed è stata subito soccorsa e rianimata direttamente sull'arenile. Poi però andata in arresto cardiaco mentre l'ambulanza la stava portando in ospedale. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Capitaneria di Porto. La donna era residente in zona.
