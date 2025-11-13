  
"il fatto non sussiste"

Maestra d'asilo a processo per maltrattamenti sugli alunni, assolta dalle accuse

di Lamberto Abbati   
Gio 13 Nov 2025 01:50 ~ ultimo agg. 02:22
E' stata assolta con formula piena dalle accuse di maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo nido di Rimini per il quale lavorava, la maestra di 55 anni (difesa dall'avvocata Giovanna Ollà) finita a processo davanti al tribunale monocratico di Rimini. I comportamenti definiti dall'accusa "ripetuti, violenti e inadeguati" risalgono all'anno scolastico 2017-2018 e a segnalarli alla direzione interna del nido fu una bidella. Il successivo passo fu la trasmissione della segnalazione agli uffici preposti del Comune, che a sua volta inviò la notizia di reato alla Procura di Rimini. 

Le indagini, svolte dalla polizia di Stato, portarono alla luce presunti comportamenti aggressivi da parte della 55enne, come strattonare i bambini facendoli cadere a terra, bloccarli con la forza sulla brandina nell'ora del riposo, metterli a sedere a forza sulle sedie o sul pavimento, usare un tono di voce minaccioso e aggressivo. Un quadro accusatorio che la maestra ha sempre respinto con forza, ammettendo di aver avuto al massimo atteggiamenti intransigenti a puro scopo correzionale, ma mai violenti. Gli stessi genitori, alcuni dei quali si sono costituiti parte civile nel processo attraverso gli avvocati Massimiliano Orrù ed Elena Campana, non avrebbero mai colto nei comportamenti dei loro figli paura o timore nel recarsi all'asilo. 

L'imputata, che nel frattempo è stato spostata ad altro settore ed ha tuttora un procedimento disciplinare in corso,  ha visto dopo anni cadere quelle accuse infamanti. Infatti, la giudice l'ha assolta "perché il fatto non sussiste". Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.  

 

