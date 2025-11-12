Distributori di acqua nei palazzetti diello sport di via Rossini a Misano

A Misano Adriatico continuano le iniziative per ridurre l’utilizzo della plastica. Due nuovi distributori per l’erogazione di acqua sono stati installati nei giorni scorsi nei due Palazzetti dello Sport del centro sportivo di via Rossini e sono già pienamente operativi. I due erogatori sono stati finanziati attraverso le risorse di un bando Atersir, al quale il Comune ha partecipato insieme ad Adriatica Acque.

“I due distributori al servizio del nuovo e del vecchio Palazzetto dello Sport si aggiungono a quelli già presenti nelle sedi comunali e negli edifici scolastici che ospitano le scuole medie ed elementari – le parole dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Prende dunque ulteriore sostanza il progetto che, insieme alle Case dell’Acqua distribuite sul territorio comunale, punta a ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica e delle emissioni necessarie per lo smaltimento. Il posizionamento degli erogatori in luoghi frequentati da giovani, inoltre, ha anche uno scopo educativo, volto a favorire comportamenti virtuosi nelle nuove generazioni”.