Investimento truffa da mezzo milione in bitcoin, in tre rischiano il processo

Si è fatta convincere a investire mezzo milione di euro in criptovaluta con la promessa di guadagni esorbitanti, anche superiori al 500% delle somme affidate a tre esperte del settore: una 56enne residente a Tavullia che riveste il ruolo di funzionario di alto livello della società di investimenti con sede nei Caraibi; e due complici, una 57enne residente a Cattolica e una 71enne residente a San Mauro Pascoli, che avrebbero dichiarato di aver compiuto operazioni finanziarie analoghe così da rendere più credibile il presunto affare. Ad essere truffata è stata una 61enne riminese che ha denunciato l'accaduto alla Procura di Rimini. E' stato il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ad avviare le indagini condotte dalla guardia di finanza.

Le fiamme gialle hanno ricostruito quella che è ritenuta dagli inquirenti una truffa aggravata a tutti gli effetti. Una volta convinta la vittima ad acquistare il prodotto finanziario, denominato "farm", attraverso la piattaforma web della società d'investimenti, le tre indagate si sono fatte consegnare le credenziali di accesso per poter continuare ad operare per suo conto. Dall'aprile al settembre 2022, la presunta consulente finanziaria avrebbe investito, per conto della cliente, ben 562mila euro in criptovaluta, bitcoin nello specifico e plcu, trasferendoli in rapporti finanziari inaccessibili alla 61enne riminese, tenuta all'oscuro oltretutto dell'irregolarità dell'investimento, essendo la società caraibica non autorizzata ad operare in Italia. Soldi che ad oggi risultano spariti.

Una volta concluse le indagini, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio delle tre indagate (difese dalle avvocate Graziana Maria Bettuelli e Silvia Andruccioli), che il prossimo 12 febbraio dovranno comparire davanti al gip di Rimini, Raffaele Deflorio, per l'udienza preliminare.