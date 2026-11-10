Un progetto da 300mila euro per la sicurezza di Bellaria Igea Marina

A Bellaria Igea Marina la sicurezza urbana passa dal progetto “Spazio Comune. Riqualificare. Presidiare. Attivare”, al centro dello schema di Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune approvato dalla Giunta regionale. Un investimento complessivo di 300mila euro, sostenuto dalla Regione con 240mila euro, ai quali si aggiungono 60mila euro del Comune, per migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area compresa tra via Jonio, via G. Mazzini e via Mar Tirreno.

La riqualificazione degli spazi pubblici prevede 100mila euro di investimenti, di cui 80mila finanziati dalla Regione. L’intervento comprende la realizzazione dello spazio verde attrezzato e intergenerazionale, con un playground polivalente, la sistemazione del verde e l’arredo urbano, l’adeguamento dell’illuminazione pubblica e l’ampliamento del sistema comunale di videosorveglianza. È inoltre previsto il rafforzamento del presidio della Polizia locale. Tra le azioni sociali, educative e culturali, attività aggregative e di animazione territoriale, interventi educativi e di comunità rivolti a giovani e famiglie e la promozione del volontariato giovanile e della cittadinanza attiva. Il progetto coinvolgerà scuole, servizi territoriali, associazioni, enti del Terzo settore e cittadini, con l’obiettivo di accompagnare la trasformazione degli spazi con attività che ne favoriscano la frequentazione e la cura nel tempo, contribuendo a prevenire situazioni di disagio e degrado.

“La sicurezza si costruisce anche nelle scelte che rendono un quartiere più vivibile: un’area verde curata, un campo dove fare sport, percorsi ben illuminati, occasioni per incontrarsi e partecipare alla vita della comunità - afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale- Alle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell’ordine, come istituzioni possiamo e dobbiamo affiancare azioni di prevenzione capaci di contribuire concretamente alla sicurezza e alla vivibilità delle nostre città, intervenendo sugli spazi pubblici e sulle situazioni di marginalità. A Bellaria Igea Marina sosteniamo un progetto che tiene insieme questi interventi con il rafforzamento della videosorveglianza e del presidio della Polizia locale. Vogliamo che gli spazi pubblici siano luoghi nei quali le persone possano stare bene, portare i propri figli, trascorrere il tempo e sentirsi sicure. Per questo investiamo anche nelle attività educative, nella cultura e nel volontariato giovanile: coinvolgere chi abita un territorio significa rafforzare i legami, intercettare le difficoltà e dare continuità al lavoro di prevenzione".

“Ringraziamo la Regione per l’attenzione che dimostra sempre su questi temi. È un piacere lavorare insieme per i nostri territori, con misure che affrontano la sicurezza urbana in maniera positiva e proattiva, attraverso la rigenerazione degli spazi e dei luoghi della comunità- dichiara il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti- È il caso di questo spazio della Borgata, che ospitava una scuola storica nel centro della città e rischiava di diventare un luogo abbandonato: una luce spenta, un vuoto urbano esposto alla marginalità e al degrado. Grazie all’accordo con la Regione diventerà invece uno spazio vivo, al servizio dei cittadini e vissuto dalla comunità, un luogo di qualità urbana, di relazione e di coesione sociale, ma anche di promozione delle tradizioni e della cultura del nostro territorio. Tutto questo nel cuore della Borgata Vecchia, il nucleo originario da cui ha preso vita la città di Bellaria Igea Marina”.