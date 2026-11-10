  
Indietro
menu
menu

con risorse regionali

Un progetto da 300mila euro per la sicurezza di Bellaria Igea Marina

In foto: da Google Maps
da Google Maps
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Bellaria Igea Marina la sicurezza urbana passa dal progetto “Spazio Comune. Riqualificare. Presidiare. Attivare”, al centro dello schema di Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune approvato dalla Giunta regionale. Un investimento complessivo di 300mila euro, sostenuto dalla Regione con 240mila euro, ai quali si aggiungono 60mila euro del Comune, per migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area compresa tra via Jonio, via G. Mazzini e via Mar Tirreno.

La riqualificazione degli spazi pubblici prevede 100mila euro di investimenti, di cui 80mila finanziati dalla Regione. L’intervento comprende la realizzazione dello spazio verde attrezzato e intergenerazionale, con un playground polivalente, la sistemazione del verde e l’arredo urbano, l’adeguamento dell’illuminazione pubblica e l’ampliamento del sistema comunale di videosorveglianza. È inoltre previsto il rafforzamento del presidio della Polizia locale. Tra le azioni sociali, educative e culturali, attività aggregative e di animazione territoriale, interventi educativi e di comunità rivolti a giovani e famiglie e la promozione del volontariato giovanile e della cittadinanza attiva. Il progetto coinvolgerà scuole, servizi territoriali, associazioni, enti del Terzo settore e cittadini, con l’obiettivo di accompagnare la trasformazione degli spazi con attività che ne favoriscano la frequentazione e la cura nel tempo, contribuendo a prevenire situazioni di disagio e degrado.

“La sicurezza si costruisce anche nelle scelte che rendono un quartiere più vivibile: un’area verde curata, un campo dove fare sport, percorsi ben illuminati, occasioni per incontrarsi e partecipare alla vita della comunità - afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale- Alle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell’ordine, come istituzioni possiamo e dobbiamo affiancare azioni di prevenzione capaci di contribuire concretamente alla sicurezza e alla vivibilità delle nostre città, intervenendo sugli spazi pubblici e sulle situazioni di marginalità. A Bellaria Igea Marina sosteniamo un progetto che tiene insieme questi interventi con il rafforzamento della videosorveglianza e del presidio della Polizia locale. Vogliamo che gli spazi pubblici siano luoghi nei quali le persone possano stare bene, portare i propri figli, trascorrere il tempo e sentirsi sicure. Per questo investiamo anche nelle attività educative, nella cultura e nel volontariato giovanile: coinvolgere chi abita un territorio significa rafforzare i legami, intercettare le difficoltà e dare continuità al lavoro di prevenzione".

“Ringraziamo la Regione per l’attenzione che dimostra sempre su questi temi. È un piacere lavorare insieme per i nostri territori, con misure che affrontano la sicurezza urbana in maniera positiva e proattiva, attraverso la rigenerazione degli spazi e dei luoghi della comunità- dichiara il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti- È il caso di questo spazio della Borgata, che ospitava una scuola storica nel centro della città e rischiava di diventare un luogo abbandonato: una luce spenta, un vuoto urbano esposto alla marginalità e al degrado. Grazie all’accordo con la Regione diventerà invece uno spazio vivo, al servizio dei cittadini e vissuto dalla comunità, un luogo di qualità urbana, di relazione e di coesione sociale, ma anche di promozione delle tradizioni e della cultura del nostro territorio. Tutto questo nel cuore della Borgata Vecchia, il nucleo originario da cui ha preso vita la città di Bellaria Igea Marina”.

Altre notizie
Valentina Ridolfi
Rimini tira dritto

Concessioni. Ridolfi: governo complica la vita ai comuni, bandi entro fine 2026
di Redazione
l'area interessata
AREA DI 1.500 MQ

Nuovo parcheggio nel quartiere Padulli: approvato il progetto di fattibilità
di Redazione
un'immagine del progetto
La battaglia del comitato

Ampliamento Fiera. L'Osservatorio: espropri per 2 aziende e terreni agricoli
di Redazione
repertorio
l'invaso resta stabile

Tempo perturbato anche nei prossimi giorni; Ridracoli ancora non recupera
di Redazione
la Biblioteca di San Giovanni in Marignano
storie e pagine del territorio

Trame locali. Incontri con l'autore alla biblioteca di San Giovanni in Marignano
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO