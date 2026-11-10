Outlet e centri commerciali chiusi una domenica al mese. Zanzini incontra Urso

Contrastare la desertificazione commerciale, tutelare i negozi di prossimità e ristabilire un maggiore equilibrio tra piccole attività e grande distribuzione. Sono i temi al centro dell’incontro di

oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra il ministro Adolfo Urso, l’Onorevole Beatriz Colombo e il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini. Tra i temi che abbiamo affrontato, la necessità di regolamentare outlet e grandi strutture commerciali, anche attraverso la chiusura almeno una domenica al mese. Una proposta che l’Onorevole Colombo intende tradurre in una iniziativa legislativa, coinvolgendo associazioni di categoria e soggetti interessati.

“Ringrazio innanzitutto l’Onorevole Beatriz Colombo per aver promosso questo importante incontro e il ministro Urso per la disponibilità e l’attenzione dimostrate - sottolinea Zanzini -. Da anni ci battiamo per salvaguardare le piccole imprese commerciali, fondamentali per la vitalità delle nostre città. Non ci limitiamo a denunciare le difficoltà, ma avanziamo proposte concrete come abbiamo fatto con il documento “La città che cambia” consegnato alle istituzioni".

“I numeri evidenziano la portata del fenomeno - continua Zanzini -, in Italia si contano 1.006 centri commerciali e 340 tra retail park e outlet, con oltre 60 strutture per regione e 1 miliardo e 900

milioni di visitatori annui. Una realtà economicamente rilevante, il cui impatto sul commercio tradizionale merita un’attenta riflessione. Non siamo contrari alla grande distribuzione,

importante per l’economia e l’occupazione, ma chiediamo regole che garantiscano un equilibrio tra modelli commerciali profondamente diversi. Una domenica di chiusura al mese sarebbe un

primo passo, anche per valorizzare il riposo dei lavoratori e il tempo dedicato alle famiglie. Ogni serranda che si abbassa è un pezzo di città che perde vita. I negozi garantiscono servizi, relazioni e

presidio del territorio anche in termini di sicurezza".