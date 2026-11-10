A place to play. Centro Educativo Italo-svizzero, due giornate per gli 80 anni

Un laboratorio di educazione, comunità e democrazia. Con "A place to play", il Centro Educativo Italo-Svizzero celebra gli 80 anni dalla fondazione: due giornate di incontri e riflessioni dedicate al valore dell’educazione come motore di comunità, partecipazione e democrazia.

La presentazione delle iniziative:

Fondato nel 1946, il Ceis rappresenta da otto decenni un laboratorio di innovazione educativa, ispirato a una visione dell’infanzia che mette al centro il gioco, la libertà di espressione, la relazione e la crescita condivisa. Un’esperienza che continua a offrire spunti di riflessione sul ruolo della scuola nella costruzione di una società più aperta, inclusiva e democratica. Le celebrazioni si svolgeranno venerdì 13 e sabato 14 novembre in diversi luoghi simbolici della città: il campus di Rimini dell’università di Bologna, il museo della città Luigi Tonini, il cinema Fulgor e la sede del Centro educativo italo-svizzero.

La giornata di venerdì 13 novembre si aprirà alle 9, presso l’aula 13 del campus di Rimini dell’università di Bologna, con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione. Alle 9,15 sono previsti i saluti istituzionali e l’apertura del convegno, affidata a Romano Filanti, presidente del Ceis di Rimini.

Il programma:

Aula 13 – Campus Rimini (Università di Bologna), Piazzetta Teatini 13 - Rimini

09:00 – Accoglienza e registrazione

09:15 – Saluti istituzionali

Apertura convegno: Romano Filanti, Presidente C.E.I.S. Rimini

Chiara Bellini, Vice Sindaca Comune di Rimini

Vice Sindaca Comune di Rimini Emma Petitti, Consigliera Regione Emilia Romagna

Consigliera Regione Emilia Romagna Anna Cicchetti , Vice Presidente Campus Rimini, Università di Bologna;

, Vice Presidente Campus Rimini, Università di Bologna; Ira Vannini , Direttrice Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin", Università di Bologna

, Direttrice Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin", Università di Bologna Giannino Melotti , Responsabile UOS EDU Campus Rimini, Università di Bologna

, Responsabile UOS EDU Campus Rimini, Università di Bologna Marko Pogacnik , Università IUAV di Venezia

, Università IUAV di Venezia Silke Langenberg , Politecnico ETH di Zurigo

, Politecnico ETH di Zurigo Monica Maioli, Presidente Fondazione Margherita Zoebeli

Margherita Zoebeli con i bambini al Ceis

Il programma dell’ottantesimo anniversario

La Fondazione Margherita Zoebeli e il CEIS promuovono un programma di iniziative culturali e scientifiche che comprende:

• Il convegno internazionale “A PLACE TO PLAY”, in programma il 13 e 14 novembre 2026 al Campus di Rimini dell’Università di Bologna, organizzato in collaborazione con UNIBO, IUAV ed ETH di Zurigo e dedicato al valore dell’educazione democratica.

• La pubblicazione del volume monografico Margherita Zoebeli, una vita per l’infanzia, curato da un comitato scientifico di docenti e ricercatori.

• Una mostra documentaria e la proiezione di film inediti del 1946, dedicati alla ricostruzione e all’infanzia nel dopoguerra.

«Ricordare Margherita Zoebeli e gli 80 anni del CEIS non è un mero esercizio di memoria, ma un dovere verso il futuro dei nostri ragazzi», spiegano Monica Maioli e Romano Filanti. «La pedagogia del CEIS ci insegna che l’accoglienza, l’ascolto e la bellezza degli spazi educativi sono gli strumenti più forti per superare le solitudini e le fragilità del nostro tempo».

Fondato il 1° maggio 1946 per iniziativa del Soccorso Operaio Svizzero, nell’ambito degli aiuti del Dono svizzero, il CEIS prese forma in una Rimini devastata dai bombardamenti. A guidarlo fin dalle origini fu la pedagogista Margherita Zoebeli (1912–1996), che trasformò un insediamento temporaneo di emergenza in un progetto educativo e sociale destinato a durare. Non si trattava soltanto di offrire ai bambini un riparo, ma di restituire loro fiducia, relazioni e possibilità di crescita. Da questa convinzione nacque un’esperienza nella quale la cura dell’infanzia ferita dalla guerra divenne un concreto atto di pace: ricostruire la comunità riconoscendo la dignità di ogni bambino. Decenni prima delle leggi italiane sull’integrazione scolastica, il CEIS accolse nella vita quotidiana della scuola bambini con disabilità e bambini segnati da fragilità familiari e sociali. L’inclusione non era un intervento separato, ma il principio su cui organizzare l’intera esperienza educativa.

ceisrimini.it