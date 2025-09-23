  
prevenzione tumori

Loto Open Days. Tre sabati di visite ginecologiche gratuite con ecografia

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Mar 23 Set 2025 11:24 ~ ultimo agg. 11:29
Prendersi cura della propria salute”. E’ l’invito che ha lanciato l’Associazione Loto ODV - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici in occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici (https://www.worldgoday.org/) del 20 settembre e che mira a sensibilizzare e informare le donne sull'importanza della prevenzione contro i tumori.

Tra le iniziative in programma i Loto Open Days, che prevedono visite ginecologiche ed ecografie pelviche gratuite in collaborazione con l’Ausl della Romagna, con il patrocinio di Aiom – Associazione Italiana Oncologia Medica).

Tre sono le giornate in cui è possibile effettuare le visite a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili:
sabato 4, sabato 11 e sabato 25 ottobre, dalle ore 9 alle 12, negli ambulatori di Ginecologia al primo piano della scala C dell'ospedale Infermi di Rimini.

Il requisito per poter accedere allo screening è aver compiuto i 40 anni. Per prenotare tali visite e richiedere ulteriori informazioni è stato messo a disposizione un numero telefonico dedicato: 0541 707080, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 (con operatore).

