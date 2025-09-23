agli Agostiniani
Glory Days con Willie Nile: parlerò della magia di Rimini con Bruce
In foto: Nile con Springsteen
di Redazione
Mar 23 Set 2025 11:08 ~ ultimo agg. 11:17
Willie Nile, rocker della scena newyorkese e amico di lunga data di Bruce Springsteen, collabora da anni con i Glory Days di Rimini e quest’anno è tornato a esibirsi sul palco degli Agostiniani, nella serata sold out di sabato 20 settembre. Nel post post concerto, Nile ha celebrato l’atmosfera della serata riminese e la suggestiva location “medievale” degli Agostiniani con "grandi musicisti e pubblico fantastico". Ha anche annunciato agli organizzatori che, nel prossimo incontro con Springsteen, gli racconterà di come Rimini festeggi il suo compleanno da ben 26 anni con passione e dedizione.
