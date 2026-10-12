L'ospedale di Mutoko festeggia 50 anni e la nascita di una famiglia missionaria

E’ di rientro la delegazione riminese, guidata dal Vescovo Nicolò Anselmi, che nei giorni scorsi è stata nella missione di Mutoko in Zimbabwe per celebrare i 50 anni dell’ospedale Guidotti. E’ c’è una importante novità: la missione presto avrà una famiglia a suo servizio.

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Una storia che attraversa gli anni, che unisce lo Zimbawe a Rimini, e che è pronta a rinnovarsi ancora. A Mutoko, l’ospedale Luisa Guidotti compie 50 anni di attività. La messa, celebrata insieme dal vescovo di Harare e da quello di Rimini ha festeggiato un legame che ha volti e nomi precisi, tra tutti quello di Marilena Pesaresi. Questi giorni di celebrazione hanno portato con sé un annuncio importante. L’esperienza missionaria di Massimo Migani, che dirige l'ospedale Guidotti e la missione, si unirà a quella di Lisa Bonori, pediatra riminese, che dopo una prima esperienza di qualche mese a Mutoko ha deciso di starci in modo stabile. Massimo e Lisa, infatti, si sposeranno il prossimo anno e resteranno come famiglia missionaria nella All Souls Mission, per cercare di rispondere anche a nuove sfide, come quella legata ai parti e all'alta percentuale di morte che ancora colpisce le donne incinta. Un impegno quotidiano, quello all'interno della missione, reso possibile grazie anche all’aiuto prezioso e continuo della Fondazione Marilena Pesaresi, delle equipe di medici italiani che periodicamente arrivano in ospedale e di tanti riminesi, come gli amici di Rimini for Mutoko.