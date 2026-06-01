Lo StregaTour fa tappa al Teatro Galli di Rimini. Attesa per i finalisti

Per il quarto anno consecutivo Rimini accoglie una delle tappe dello StregaTour, il ciclo di incontri che accompagna lo storico premio letterario in teatri, biblioteche e spazi culturali di tutta Italia. Sabato 6 giugno il Teatro Galli ospiterà i finalisti dell’edizione 2026, che coincide con gli ottant’anni del premio, nato nel 1947 per iniziativa di Maria e Goffredo Bellonci insieme agli “Amici della domenica”.

Inomi degli autori presenti a Rimini saranno annunciati solo dopo la proclamazione ufficiale della cinquina (o sestina) finalista, prevista il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento. A condurre la conversazione dedicata ai libri, alla scrittura e alle storie della narrativa contemporanea sarà Alessandro Ciacci, comico e performer riminese, nonché utente affezionato della Biblioteca civica Gambalunga. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso alla sala dalle ore 20.30.