Concessioni, a bando 27 aree di ombreggio. Scadenza il 10 settembre

Il comune di Rimini ha inviato alla Regione la documentazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del 10 giugno del bando per l’affidamento di 27 concessioni demaniali di Rimini nord. La scadenza per le domande il 10 settembre 2026. Si tratta, come detto più volte, di aree di solo ombreggio a completamento di stabilimenti balneari che sorgono su aree private, ma la procedura potrebbe fornire indicazioni anche sulle modalità che saranno seguite per la messa a bando delle altre concessioni demaniali. L'affidamento avrà durata di 5 anni e avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando si sviluppa in linea con le direttive della legge 118 del 2022, individuando alcuni specifici criteri per la valutazione dell’offerta tecnica. Sei in particolare le direttrici, a partire dalla qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti (impiego di personale qualificato, servizi di accoglienza, copertura wi-fi, accessibilità) e la qualità dei materiali (ombrelloni, lettini, ecc) che si intendono utilizzare a servizio dei clienti. Altro parametro riguarda l’offerta di specifici servizi per le famiglie (attività ludico e sportive) e per valorizzare l’esperienza al mare delle persone con disabilità (attraverso la dotazione di attrezzature specifiche). Sarà oggetto di valutazione anche il perseguimento di obiettivi di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente e l’esperienza tecnica e professionale maturata dal concorrente nell’ambito delle attività turistico-ricreative.



