Mattinata a passeggio con la droga: minorenne arrestato a Riccione

Con l'avvio della stagione si sono intensificati i controlli sulla microcriminalità da parte della polizia locale di Riccione, in particolare nelle zone più frequentate dai giovani come piazzale Roma e la spiaggia libera antistante. Nella mattinata di domenica, durante il servizio di pattugliamento, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un gruppo di ragazzi. Alla vista delle divise infatti, uno di loro ha manifestato un atteggiamento palesemente sospetto, tentando di nascondere frettolosamente un marsupio. Il ragazzo, un minorenne residente fuori regione, nascondeva infatti tre involucri contenenti metanfetamina, nota come “meth”, per un peso complessivo di 13,7 grammi. Una parte della droga era già stata suddivisa in dosi pronte per essere cedute.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, nonostante la giovanissima età, era già gravato da precedenti per estorsione e minaccia commessi nel contesto di bande giovanili. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice, considerate le circostanze, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini dalla quale dovrà immediatamente allontanarsi.



