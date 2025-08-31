https://www.icaroplay.it/programmi/un-pellegrinaggio-di-pace-e-speranza-che-unisce-due-diocesi/

Un pellegrinaggio di Pace e Speranza sui passi di san Marino. L’iniziativa, che vede unite le diocesi di Rimini e di san Marino Montefeltro, ha coinvolto questa mattina numerosi fedeli guidati dai due Vescovi. Sentiamo le voci raccolte da un inviato d’eccezione, monsignor Nicolò Anselmi.