da Rimini al Monte Titano
Un pellegrinaggio di Pace e Speranza che unisce due diocesi
In foto: il pellegrinaggio sullo orme di Santo Marino
di Redazione
Dom 31 Ago 2025 10:45 ~ ultimo agg. 10:50
Un pellegrinaggio di Pace e Speranza sui passi di san Marino. L’iniziativa, che vede unite le diocesi di Rimini e di san Marino Montefeltro, ha coinvolto questa mattina numerosi fedeli guidati dai due Vescovi. Sentiamo le voci raccolte da un inviato d’eccezione, monsignor Nicolò Anselmi.
