da Rimini al Monte Titano

Un pellegrinaggio di Pace e Speranza che unisce due diocesi

Dom 31 Ago 2025 10:45
Un pellegrinaggio di Pace e Speranza sui passi di san Marino. L'iniziativa, che vede unite le diocesi di Rimini e di san Marino Montefeltro, ha coinvolto questa mattina numerosi fedeli guidati dai due Vescovi. Sentiamo le voci raccolte da un inviato d'eccezione, monsignor Nicolò Anselmi.

 

FOTO
