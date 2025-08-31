Rassegna 'Esco in scarana'
A tavola coi nonni. Piero Meldini racconta 'l'avventurosa storia della piada'
Dom 31 Ago 2025
Mercoledì 3 settembre alle 21 nella piazzetta della chiesa di San Giuliano si terrà il secondo dei tre incontri di approfondimento sulla cultura e la tradizione culinaria novecentesca riminese “A tavola coi nonni”, un’iniziativa organizzata dall’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Gli incontri rientrano nell’ambito della rassegna “Esco in Scarana“, organizzata dalla Società de Borg-
Il secondo appuntamento è dedicato alla storia della piadina.
Interverranno il professor Marco Malaguti, Docente di Biochimica della Nutrizione
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna e Piero Meldini, scrittore e saggista. Meldini si occupa di storia del cibo dalla seconda metà degli anni Settanta: sull’argomento ha scritto numerosi libri, l’ultimo dei quali si intitola “Piade e piadine. Sette secoli di storia” (In collaborazione con Oreste Delucca, Panozzo Editore, 2024).
Evento patrocinato dal Comune di Rimini, in collaborazione con AUSER.
