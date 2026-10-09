Lo sciopero di 24 ore dei sindacati Start Romagna: presidio sotto la sede

24 ore di sciopero per dire basta alle aggressioni e alle situazioni di pericolo del personale di Start Romagna: davanti alla sede dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro, hanno manifestato per chiedere migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori dopo l’aggressione all’autista di un bus dell’azienda lo scorso 6 ottobre.

Di contro, per bocca del presidente Corsini, Start Romagna, nell’assicurare la vicinanza al lavoratore aggredito, specifica che da tempo sta comunque investendo risorse, tecnologie e organizzazione per aumentare la protezione del personale di guida, dei verificatori e dei passeggeri. Una tesi che però non convince del tutto i sindacati e i dipendenti.

Una protesta che non riguarda però solo la sicurezza, ma anche le condizioni contrattuali di lavoro e la carenza di personale. Il presidio è stato organizzato alla fermata del bus "Deposito" e poi i lavoratori si sono spostati all'interno del grande piazzale di sosta dei mezzi.