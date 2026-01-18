  
I fratelli riminesi

Lo European Young Audience Award per 'La vita da grandi', il film sui Tercon

In foto: Vita da grandi
Vita da grandi
di Redazione   
Dom 18 Gen 2026 17:21 ~ ultimo agg. 18:05
La vita da grandi, film di esordio alla regia di Greta Scarano, ha vinto lo European Young Audience Award alla 38/a edizione degli Efa. A stabilire il successo sono stati i giovani giurati del premio, tutti ragazzi sotto i 20 anni. Gli European Film Awards, gli Oscar europei, sono in corso al Futurium di Berlino. "La vita da grandi" (Siblings nella versione internazionale) è ispirato al libro autobiografico "Mia sorella mi rompe le balle", la storia di autismo e normalità dei fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon. E' il primo lungometraggio diretto da Greta Scarano, che ne ha firmato anche la sceneggiatura assieme a Tieta Madia e Sofia Assirelli. Il film ha come protagonisti Matilda De Angelis e l’esordiente Yuri Tuci, ed è ispirato alla storia vera dei fratelli riminesi conosciuti come “I Terconauti”, che raccontano in chiave ironica e culturale la sindrome di Asperger con cui Damiano convive da sempre.
Prodotto da Matteo Rovere, il film è una produzione Groenlandia, Halong, con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il supporto del Comune di Rimini.

 

