Lo European Young Audience Award per 'La vita da grandi', il film sui Tercon
La vita da grandi, film di esordio alla regia di Greta Scarano, ha vinto lo European Young Audience Award alla 38/a edizione degli Efa. A stabilire il successo sono stati i giovani giurati del premio, tutti ragazzi sotto i 20 anni. Gli European Film Awards, gli Oscar europei, sono in corso al Futurium di Berlino. "La vita da grandi" (Siblings nella versione internazionale) è ispirato al libro autobiografico "Mia sorella mi rompe le balle", la storia di autismo e normalità dei fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon. E' il primo lungometraggio diretto da Greta Scarano, che ne ha firmato anche la sceneggiatura assieme a Tieta Madia e Sofia Assirelli. Il film ha come protagonisti Matilda De Angelis e l’esordiente Yuri Tuci, ed è ispirato alla storia vera dei fratelli riminesi conosciuti come “I Terconauti”, che raccontano in chiave ironica e culturale la sindrome di Asperger con cui Damiano convive da sempre.
Prodotto da Matteo Rovere, il film è una produzione Groenlandia, Halong, con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il supporto del Comune di Rimini.