tra rito e festa
Per Sant'Antonio nelle parrocchie la tradizione della benedizione degli animali
In foto: la benedizione a Corpolò
di Redazione
1 min
Dom 18 Gen 2026 15:15 ~ ultimo agg. 15:29
Il 17 gennaio si celebra Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. Tra ieri, sabato, e oggi anche in molte parrocchie della Diocesi di Rimini si è rispettata la tradizione della benedizione degli animali. Momenti che diventano occasioni di incontro e di festa, con l'accompagnamento di dolci e vino come avvenuto nella parrocchia di Corpolò.
Altre notizie
da lunedì 19 gennaio
Il podcast Crimini a Rimini dedica due puntate all'omicidio di Pierina Paganelli
di Redazione
venerdì 30 gennaio
Lupi, la Regione incontra gli enti riminesi. 'Piano nazionale fermo al 2002'
di Redazione
Meteo Rimini