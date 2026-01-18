  
tra rito e festa

Per Sant'Antonio nelle parrocchie la tradizione della benedizione degli animali

In foto: la benedizione a Corpolò
la benedizione a Corpolò
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 18 Gen 2026 15:15 ~ ultimo agg. 15:29
Il 17 gennaio si celebra Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. Tra ieri, sabato, e oggi anche in molte parrocchie della Diocesi di Rimini si è rispettata la tradizione della benedizione degli animali. Momenti che diventano occasioni di incontro e di festa, con l'accompagnamento di dolci e vino come avvenuto nella parrocchia di Corpolò. 

