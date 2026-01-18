Lavoratori e pensionati frontalieri. La Senatrice Spinelli incontra i sindacati

Un metodo di lavoro condiviso per mettere al centro le tematiche dei lavoratori e pensionati frontalieri. Dopo l’incontro con il segretario di Stato per le finanze di San Marino Marco Gatti in collegare col Viceministro Maurizio Leo, la Senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli ha incontrato le sigle sindacali sanmarinesi.

"Abbiamo dedicato un paio d’ore per confrontarci con schiettezza e trasparenza sulle tante criticità che riguardano i lavoratori e i pensionati frontalieriDopo l’incontro con il segretario di Stato per le finanze di San Marino Marco Gatti in collegare col Viceministro Maurizio Leo. - spiega la Senatrice -. Partendo dal presupposto che le convenzioni in essere tra i due Stati necessitano di una modifica abbiamo condiviso un metodo di lavoro strutturato e periodico che possa garantire l’approfondimento delle singole problematiche".

Un nuovo appuntamento è in programma la settimana prossima.

Spinelli promette massimo impegno "nell’affrontare i singoli dossier per una soluzione tecnica prima che Politica, una soluzione che possa attraverso un lavoro sinergico tra Politica e parti sociali essere funzionale al tavolo operativo bilaterale tra la Repubblica di San Marino e lo Stato Italiano" conclude.