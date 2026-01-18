  
Indietro
menu
menu

A San Marino

Lavoratori e pensionati frontalieri. La Senatrice Spinelli incontra i sindacati

In foto: La Senatrice Spinelli coi sindacati sammarinesi
La Senatrice Spinelli coi sindacati sammarinesi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 18 Gen 2026 15:54 ~ ultimo agg. 16:05
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un metodo di lavoro condiviso per mettere al centro le tematiche dei lavoratori e pensionati frontalieri. Dopo l’incontro con il segretario di Stato per le finanze di San Marino Marco Gatti in collegare col Viceministro Maurizio Leo, la Senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli ha incontrato le sigle sindacali sanmarinesi.

"Abbiamo dedicato un paio d’ore per confrontarci con schiettezza e trasparenza sulle tante criticità che riguardano i lavoratori e i pensionati frontalieriDopo l’incontro con il segretario di Stato per le finanze di San Marino Marco Gatti in collegare col Viceministro Maurizio Leo. - spiega la Senatrice -. Partendo dal presupposto che le convenzioni in essere tra i due Stati necessitano di una modifica abbiamo condiviso un metodo di lavoro strutturato e periodico che possa garantire l’approfondimento delle singole problematiche".

Un nuovo appuntamento è in programma la settimana prossima. 

Spinelli promette massimo impegno "nell’affrontare i singoli dossier per una soluzione tecnica prima che Politica, una soluzione che possa attraverso un lavoro sinergico tra Politica e parti sociali essere funzionale al tavolo operativo bilaterale tra la Repubblica di San Marino e lo Stato Italiano" conclude.

Altre notizie
la benedizione a Corpolò
tra rito e festa

Per Sant'Antonio nelle parrocchie la tradizione della benedizione degli animali
di Redazione
FOTO
dalla locandina
da lunedì 19 gennaio

Il podcast Crimini a Rimini dedica due puntate all'omicidio di Pierina Paganelli
di Redazione
un lupo
venerdì 30 gennaio

Lupi, la Regione incontra gli enti riminesi. 'Piano nazionale fermo al 2002'
di Redazione
la festa
diocesi di Rimini e San Marino

“Terra in Pace”: l'Azione Cattolica in piazza a Rimini
di Redazione
La Titan Services dopo il match con Alfonsine
Volley B Masch. e D Femm.

La Gemini Med batte la capolista Rubicone. La Titan Services vince ad Alfonsine
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO