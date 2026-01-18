Il podcast Crimini a Rimini dedica due puntate all'omicidio di Pierina Paganelli

Crimini a Rimini, il Podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi, dedica due Puntate dedicate al caso di Pierina Paganelli. La prima puntata sarà dedicata a l'incriminazione di Luis Dassilva e agli indizi che hanno composto il quadro probatorio. La seconda parte invece riguarderà le contestazioni della difesa alla richiesta di custodia cautelare e ciò che ha risposto il Tribunale del Riesame. Contestazioni puntuali che hanno fatto richiedere alla Cassazione diversi approfondimenti. “Omicidio Pierina - l’incriminazione di Louis Dassilva” è in uscita lunedì 19 gennaio e sarà disponibile dalle ore 8.00 su Spotify, nonché su tutte le piattaforme e gli aggregatori di Podcast.

"Di solito - dicono gli autori - non trattiamo casi che non siano già stati definiti dal terzo grado di giudizio. Lo facciamo per una questione di metodo, di garanzia e anche perché la verità giudiziale, anche se non assoluta, è pur sempre documentabile e composta da considerazioni di validi professionisti in molti campi. Il caso di Pierina, tuttavia, ha investito la quotidianità della nostra comunità, finendo negli argomenti di discussione di molti. Le indagini sono state lunghe e, forse, anche se sempre puntualmente riportate dai quotidiani locali, si è perso un po’ l’insieme della storia. Uno “sfilacciamento” del racconto pubblico che potrebbe produrre qualche distorsione in quelli che oramai sono noti come “discorsi da bar”. Queste due puntate sono il nostro tentativo di ricomporre la storia con ciò che è stato formalmente documentato". Concludono gli autori: "Ci sottrarremo ai meccanismi di opinione e gossip, che il caso inevitabilmente accende, per riportare l’attenzione al percorso giuridico che sarà l’unico, alla fine, a poter esprimere un giudizio sostenuto dai fatti.