Fiammata al quadro elettrico, paura in azienda. Due lavoratori ustionati

Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di giovedì all'interno della sede della Myo a Poggio Torriana, azienda che si occupa di cancelleria e forniture per ufficio. Tutto è accaduto poco dopo le 10 quando, secondo i primi accertamenti, un quadro elettrico è andato in cortocircuito sprigionando un'improvvisa fiammata che ha investito due lavoratori.

Ad avere la peggio è stato un 39enne, dipendente di una ditta esterna incaricata della manutenzione degli impianti. L'uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani ed è stato soccorso dai sanitari, che ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità, in eliambulanza. Il 39enne non è in pericolo di vita.

Il secondo ferito è un operaio interno di 36 anni, che nell'esplosione ha riportato lievi ustioni al cuoio capelluto. Il lavoratore è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Infermi. Oltre ai sanitari del 118, giunti con due ambulanze e in l'elisoccorso, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.