Nuovi parroci, proseguono gli ingressi dei sacerdoti nelle parrocchie

Prosegue il calendario degli ultimi ingressi dei sacerdoti chiamati a nuovi incarichi pastorali nella Diocesi di Rimini. Gli avvicendamenti, iniziati già durante l’estate, stanno coinvolgendo diverse comunità del territorio.



Il primo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre alle ore 21 nella chiesa di Viserba Monte, con l’ingresso di don Giuseppe Arcangeli come nuovo parroco. Domenica 13 settembre, alle ore 17, sarà la volta del Santuario di Bonora, dove inizieranno il loro servizio il nuovo rettore don Massimo Zonzini e il vice rettore don Mauro Angelini.



Sabato 19 settembre, alle ore 17, nella chiesa di Santa Rita a Rimini, l’insediamento del nuovo rettore mons. Aldo Amati; alle ore 19, nella chiesa di Vergiano, quello del nuovo parroco don Roberto Costantini.



Domenica 20 settembre sarà una giornata particolarmente intensa: alle ore 11, nella chiesa di Bordonchio, l’ingresso del nuovo parroco don Massimiliano Cucchi; alle ore 19, nella chiesa di San Gaudenzo di Rimini, quello di don Mirko Vandi; alle ore 21, nella chiesa di Corpolò, la presentazione alla comunità del nuovo vicario parrocchiale don Giovanni Franco.



Il calendario proseguirà giovedì 24 settembre, alle ore 20, nella chiesa di Villa Verucchio, con l’ingresso del nuovo parroco don Luca Fantini; sabato 3 ottobre, alle ore 17, nella chiesa di Igea Marina, con l’ingresso di don Massimiliano Cucchi; e domenica 4 ottobre, alle ore 19, nella chiesa di Torre Pedrera, con l’ingresso del nuovo parroco don Marco Foschi.



“Ogni avvicendamento non è semplicemente un cambio di sacerdote, ma un momento nel quale una comunità è chiamata ad aprirsi a un nuovo incontro. Ci sono certamente fatiche e domande, ma anche la possibilità di scoprire nuovi doni, nuove sensibilità e nuovi cammini da percorrere insieme. È bello vedere come, in questa fase, sacerdoti e comunità stiano vivendo gli avvicendamenti con uno spirito di collaborazione e di fiducia. È un segno importante di una Chiesa che cammina insieme e che, anche attraverso questi cambiamenti, continua a costruire relazioni e a prendersi cura delle proprie comunità”, sottolinea don Maurizio Fabbri, Vicario generale della Diocesi di Rimini.



Il Vescovo mons. Nicolò Anselmi desidera innanzitutto ringraziare di cuore tutti i sacerdoti per la disponibilità manifestata nell’accogliere i nuovi incarichi e le comunità parrocchiali chiamate a vivere il cambiamento. Ringrazia inoltre le comunità per lo spirito collaborativo con cui stanno accompagnando questo passaggio: ogni nuovo incontro porta con sé grazie, doni e opportunità di crescita nella fede e nella comunione ecclesiale. Per questo invita le comunità ad accogliere e custodire con amore i sacerdoti loro affidati, nella certezza che questo cammino condiviso potrà portare nuovi frutti.



Un accompagnamento che è stato affidato anche alla preghiera delle Clarisse del Monastero di San Bernardino in Rimini e alle Monache Carmelitane del Monastero della Natività di Maria Santissima in Sogliano al Rubicone. Con la loro preghiera costante hanno affidato al Signore la bontà degli avvicendamenti e il bene delle comunità coinvolte.