Libri da queste parti. Alla Cineteca Alberto Cassani presenta 'Adrenalina'

Martedì 6 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala della Cineteca di Rimini, Alberto Cassani presenta Adrenalina pubblicato da Baldini e Castoldi in dialogo con Vera Bessone e Paolo Zanfini. Una storia di potere, comunicazione e identità nell’epoca in cui distinguere la realtà dalla sua rappresentazione diventa sempre più difficile.

Il libro:

Al centro del romanzo c’è un esperto di comunicazione, un uomo abituato a muoversi in un mondo fatto di potere, scandali e verità manipolate. Una vita apparentemente sospesa tra un divorzio turbolento e la partenza del figlio per studiare all’estero sembra destinata a procedere senza particolari scosse. Ma basta una notte e l’incontro con una donna misteriosa, Vanessa, per cambiare improvvisamente il corso degli eventi. La donna scompare il mattino successivo e, poco dopo, arriva un messaggio anonimo contenente un’accusa dalle conseguenze potenzialmente devastanti. Inizia così una fuga che porta il protagonista lontano da Roma, fino in Namibia. Un viaggio nel quale le certezze si sgretolano progressivamente e il confine tra ciò che accade e ciò che viene raccontato, costruito o manipolato si fa sempre più labile.

Adrenalina è un thriller che utilizza la tensione narrativa per interrogarsi su questioni profondamente contemporanee: chi controlla le informazioni? Quanto le parole possono orientare le nostre scelte? E cosa accade quando la realtà viene continuamente filtrata, riscritta e reinterpretata attraverso i sistemi della comunicazione?

Il romanzo porta così in primo piano i meccanismi del potere comunicativo, l'impatto del mondo digitale e le dinamiche attraverso cui informazioni, narrazioni e percezioni possono essere utilizzate per influenzare il modo in cui interpretiamo ciò che ci circonda.

In un'epoca segnata dalla sovrabbondanza di informazioni, dalla rapidità con cui una notizia può trasformarsi in racconto e dalla difficoltà di stabilire dove finisca il fatto e dove inizi la sua rappresentazione, il romanzo di Cassani assume una particolare risonanza. Le parole non sono soltanto uno strumento per descrivere la realtà: possono contribuire a costruirla, modificarla e, talvolta, a indirizzare le decisioni di chi la vive.

Alberto Cassani è nato e vive a Ravenna, dove si occupa di politica e di cultura. È stato Assessore dal 1997 al 2011. Ha diretto il circolo Gramsci della sua città e poi ha coordinato la candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e le attività di Ravenna capitale italiana della cultura 2015. Con Baldini e Castoldi ha pubblicato L’uomo di Mosca (2018), Una giostra di duci e paladini (2021), La bomba (2023) e Adrenalina (2026).

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

la copertina

PROSSIMI APPUNTAMENTI

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Venerdì 23 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

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