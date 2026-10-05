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DOPO RIMINI-AVELLINO

La moglie israeliana di Cody Demps insultata al Flaminio

In foto: Il Flaminio ieri per RBR-Avellino
Il Flaminio ieri per RBR-Avellino
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Redazione
   
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Come riportato dall'edizione odierna del Resto del Carlino, spiacevole episodio accaduto al Flaminio al termine della partita che Dole Basket Rimini ha perso all'ultimo canestro contro Avellino. La moglie del giocatore americano di RBR, Cody Demps, sarebbe stata pesantemente insultata da due tifosi (di origine nordafricana, a quanto riferito da alcuni testimoni) per la sua nazionalità israeliana, e sarebbe stata apostrofata come "assassina". Demps fino allo scorso anno giocava proprio in Israele. 

Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha commentato: "Ho appreso dai giornali la notizia della vergognosa aggressione verbale avvenuta al Palazzetto dello sport in occasione della partita RBR-Avellino ai danni della moglie israeliana di un giocatore della Dole. Voglio esprimere alla signora la massima vicinanza e solidarietà per un episodio inaccettabile, che non ha nulla a che vedere con Rimini. Rimini, medaglia d'oro al valore civile, non giustifica MAI alcuna forma di violenza,  prevaricazione, guerra o sopruso individuale, in qualsiasi contesto e situazione si verifichi".

Anche RBR interviene con una nota per stigmatizzare quanto accaduto (leggi notizia).

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