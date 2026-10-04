Inseguimento sull'Adriatica e fuga nei campi. Sequestrato 1 kg di hashish

Un kg di hashish sequestrato dopo un inseguimento partito sulla Statale 16 e terminato in un terreno agricolo. E' accaduto nella serata del 30 settembre scorso quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione hanno fermato un veicolo con due uomini a bordo che procedeva a forte velocità sostenuta. I due alla vista della pattuglia hanno tenta la fuga. L'inseguimento in un campo agricolo a Riccione dove i fuggitivi hanno abbandonato l'auto e sono riusciti a far perdere le proprie tracce, scappando a piedi tra i campi. Nel veicolo c'erano oltre un chilogrammo di hashish già suddiviso in panetti (e con sopra la scritta Prada) e un telefono cellulare. La vettura usata dai malviventi è poi risultata oggetto di appropriazione indebita.

Il sindacato COISP di Rimini ringrazia la Polizia Stradale di Riccione "che, con grande impegno e sacrificio, mette in campo ogni giorno donne e uomini altamente motivati e professionalmente preparati, nonostante le esigue risorse umane a disposizione, A loro va il nostro plauso e il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto quotidianamente al servizio della sicurezza dei cittadini".