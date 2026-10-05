martedì e giovedì
La Grande arte al Cinema. Al Tiberio si parte con il film Caravaggio
In foto: la locandina
di Redazione
1 min
Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 6 ottobre (ore 17 ed ore 21) e giovedì 8 ottobre (ore 21) parte la nuova stagione de La Grande arte al Cinema quest’anno dedicata ai grandi maestri della pittura, letteratura e cinema: si parte con Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky, il più completo documentario finora realizzato sul maestro lombardo dopo cinque anni di lavorazione. Il film segue gli indizi nascosti nelle opere del pittore per restituire il ritratto di un artista ancora oggi enigmatico e rivoluzionario.
Biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8 (posti numerati)
www.cinematiberio.it, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it.
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