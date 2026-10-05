  
Indietro
menu
menu

martedì e giovedì

La Grande arte al Cinema. Al Tiberio si parte con il film Caravaggio

In foto: la locandina
la locandina
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 6 ottobre (ore 17 ed ore 21) e giovedì 8 ottobre (ore 21) parte la nuova stagione de La Grande arte al Cinema quest’anno dedicata ai grandi maestri della pittura, letteratura e cinema: si parte con Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky, il più completo documentario finora realizzato sul maestro lombardo dopo cinque anni di lavorazione.  Il film segue gli indizi nascosti nelle opere del pittore per restituire il ritratto di un artista ancora oggi enigmatico e rivoluzionario.

Biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8 (posti numerati)

www.cinematiberio.it, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it

Altre notizie
Il Flaminio ieri per RBR-Avellino
DOPO RIMINI-AVELLINO

La moglie israeliana di Cody Demps insultata al Flaminio
di Redazione
l'hashish sequestrato
Polizia Stradale Riccione

Inseguimento sull'Adriatica e fuga nei campi. Sequestrato 1 kg di hashish
di Redazione
Taglio del nastro per la Fiera del Tartufo di Sant'Agata
la prima di quattro domeniche

Sole e tanta gente per la Fiera del Tartufo di Sant'Agata Feltria
di Redazione
FOTO
Via Astore in festa
Ricevuto/Pubblichiamo

Quando i vicini diventano famiglia: Viale Astore Street Parade
di Redazione
la mercedes distrutta
A Santarcangelo

Coltello a serramanico nascosto nell'auto distrutta. Denunciato 39enne
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO